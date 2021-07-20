BBP Genel Başkanı Destici'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü mesajı:

AA

Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1571'de fethedilen Kıbrıs'ın, o tarihten bu yana Türk yurdu ve toprağı olduğunu belirtti.

Kıbrıs'ta 15 Temmuz 1974'te hedefleri "Türk varlığını yok etmek" olan cuntanın Yunanistan'ın desteğiyle darbe yaptığını anımsatan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişme üzerine Türkiye Cumhuriyeti, imza sahibi olduğu 1959 tarihli Zürih ve Londra anlaşmalarının ve uluslararası hukukun vermiş olduğu garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleriyle adaya müdahale etti. Türkiye, bu şekilde zaten bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurdu, Türkler ve Rumlar başta olmak üzere Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladı.

Kıbrıs Barış Harekatı, pek çok açıdan Türk tarihinin önemli, gururla hatırladığımız, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biridir. O yıllarda Türkiye'de 1960 darbesi ve 1971 muhtırasının olumsuz etkileri devam ediyordu. Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan büyük ölçüde dışa bağımlı durumdaydık. Siyasi istikrarsızlık toplumun bütün kesimlerini etkiliyor, ülke adım adım anarşi ve terör uçurumuna sürükleniyordu.

Böylesine ağır şartların hakim olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti, yaptığı askeri harekatla Kıbrıs Türklerini maruz kaldığı soykırım girişiminden kurtarmış, Türklük ve İslam alemi için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olmuş, milletimiz bütün farklılıkları, anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak el ele bir bütün haline gelmiş, millet olmanın, sınır ve imkansızlık tanımayan gücünü bir kez daha idrak etmiştir."

- "Unutulmaması gereken ders ve istikamet göstergesi"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın hem millet hem devlet hem de devletin her kademesinde görev yapan yöneticiler için unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olduğunu vurgulayan Destici, şu görüşleri paylaştı:

"Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye'nin yakın tarihte uluslararası ilişkilerde gücünü tüm dünyaya gösterdiği önemli bir dönüm noktası olurken cılız ve itibarsız da olsa harekatla ilgili kendi içimizden yükselen 'işgal' söylemlerini ise milletimizin talihsizliği ve imtihanı olarak değerlendiriyorum.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta katledilen kardeşlerimizi, 1570'ten 1974'e, Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Türklüğünün var olma mücadelesinin kahramanları Doktor Fazıl Küçük ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekata katkıda bulunan askerlerimizi, kamu görevlilerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."