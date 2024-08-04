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        Haberler Gündem Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Instagram yasağına destek açıklaması | Son dakika haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici'den Instagram yasağına destek açıklaması

        Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engelinde 48 saat geride kalırken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den yasağa destek geldi. Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:12
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        Destici'den Instagram yasağına destek
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        Instagram'a 48 saati aşkın süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor. BTK'nın kararı ile erişimi engellenen popüler sosyal medya uygulamasının ne zaman açılacağı merak konusu olurken yasağa tepki gösterenler gibi destek verenler de var.

        Instagran yasağına destek verenlerden biri de Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

        Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

        Destici, "Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır." sözlerini sarf etti.

        Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici, "Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Instagram
        #BBP
        #Mustafa Destici
        #Son dakika haberler
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