BBP Genel Başkanı Destici'den "Çiftçiler Günü" mesajı

Destici, "14 Mayıs Çiftçiler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkartması gereken ilk dersin, "temel tüketim maddelerinin üretiminde hızla kendi kendine yeter hale gelme mecburiyeti" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Temel tüketim maddelerinin ilk sırasında gıdanın yer aldığını ifade eden Destici, Türkiye'nin, tüm kurumları ve özel sektörüyle, "behemehal ve ivedilikle" tarım üretiminde varolan çalışmalara ilave olarak verimin, sürekliliğin ve kalitenin artması için ciddi bir planlama ile stratejik çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'de hala çok sayıda verimli tarım alanının farklı sebeplerle kullanılamadığını savunan Destici, tüm planlama ve çalışmaların merkezinde çiftçilerin bulunması, köylerde eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetlerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.
Destici, mesajında şunları kaydetti:
"Tarımsal üretimin belkemiği çiftçilerimiz her yönüyle teşvik edilmeli, yapılan destekler hiçbir kısıntıya meydan vermeyecek şekilde artırılarak devam etmelidir. Özellikle girdi maliyetlerinin başında gelen işçi, mazot, gübre, ilaç ve sulamada kullanılan elektrik gibi kalemlerde destekler artırılmalıdır. Ayrıca çiftçimizin ürettiği ürünler değerinde fiyatlandırılarak hem çiftçimiz mağdur edilmemeli hem de ülke insanımıza sağlıklı ve uygun fiyatta ürün temin edilecek zeminler hazırlanmalıdır.
Ekmeğini alın teri ile topraktan kazanan, helal rızkıyla ailelerini geçindirirken, aynı zamanda milletimize ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan, desteğin ve övgünün en büyüğünü hak eden çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum."
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