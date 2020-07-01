BBP Genel Başkanı Destici, barolara ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi:

Destici, BBP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.
Çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili kalıcı çözümler bulunması gerektiğini aktaran Destici, geçen hafta iki çocuk cinayetinin yaşandığını hatırlattı. Destici şöyle devam etti:
"Suçluların yakalanması ve cezalandırılması bile ne üzüntümüzü ve geleceğe dair endişelerimizi azaltıyor ne de kamu vicdanında açılan derin yaralara deva oluyor. Devlet, bütün kurum ve kuruluşlarıyla çocuklarımızın güvenliğine dair, acilen ve ciddiyetle üzerine düşeni yapmalıdır."
Devletin çocukları koruması gerektiğinin altını çizen Destici, "Caniler el kadar yavrulara hiç acımadan kıyacak. Ancak, sistem o canilere kıyamayacak. Böyle adalet olur mu? Eğer, çocukları, kadınları, doğayı, canlıları koruyamayacaksak, bu gerçekten karanlık bir çağda yaşıyoruz anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
- Barolara ilişkin düzenleme
Destici, pek çok baro ve meslek odasının uzun yıllar kolay organize olabilen marjinal gruplar tarafından yönetildiğini ve yönetilmeye devam edildiğini belirtti. Barolara yönelik yeni düzenleme konusundaki tartışmalara ilişkin ise Destici, "Maalesef, uzun yıllar, bazı barolar ve meslek odaları, asli görevleri olan 'mesleki standartları yükseltmek', 'hizmet kalitesini artırmak' yerine günlük politik çekişmelere taraf oldular. " değerlendirmesini yaptı.
Baroların yeniden yapılanmasına dair düzenlemelerin "hukuk eğitimi", "hukuk etiği", "adaletin işleyişi" ve "savunma hakkı" alanlarına taşınmaya çalışılmasının, "konunun esasına yapılmış bir haksızlık olduğunu" ifade eden Destici, şunları kaydetti:
"Baroların ve meslek odalarının, bütün üyelerin temsil edildiği, mesleğin, üyelerin ve hizmetin standartlarını yükselten ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar haline gelmesini istiyoruz. İlk tercihimiz, 'baro meclisleri' şeklinde yapılanan, sadece kongreleri kazanan listelerdekiler yerine, her kesimden ve bölgeden temsilcilerin yer aldığı bir yapılanmaydı. Taslağı incelediğimizde ise öngördüğümüz ve talep ettiğimiz düzenlemelerin önemli ölçüde karşılandığını görüyoruz. Aksaklıklar elbette olabilir. Ancak hiçbir aksaklığın bugünden daha kötü olamayacağı, gerekli değişikliklerin her zaman yine milletimiz ve onun iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılabileceği kanaatindeyiz."
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