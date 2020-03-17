BBP'den HDP'ye koronavirüs tepkisi

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'da bir programa katılması sonrası TBMM Genel Kurul çalışmalarına iştirak ettiğini savunarak şunları kaydetti:

"İnsan sağlığı en önemli önceliğimizdir ve herkes kendisi kadar başkalarının sağlığını da düşünmek, tedbirli olmak zorundadır. Yıllarca bölücülükle, ayrımcılıkla, terörle, ülkeyi, milleti, devleti enfekte edenlerin, bugün hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisini rahat bırakmaları gerekir. Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler. Bu duyarsızlığı ve kural tanımazlığı kınıyor, TBMM Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığımızı göreve çağırıyorum."