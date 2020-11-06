Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreterliğe Üzeyir Tunç, Seçim ve Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Ahmet Yelis, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Doğan Ürgüp getirildi.
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Tevfik Eren, İletişim ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bayram Karacan, Eğitim ve AR-GE İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Sultan Selim Şimşek görevlendirildi.
BBP Başkanlık Divanındaki diğer görev dağılımı şöyle oldu:
"Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekci, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımoğlu, Sosyal Politikalardan ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Kadın, Aile, Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, Teşkilat ve STK'lardan sorumlu Divan Üyesi Mahir Alay, Propaganda ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Muhittin Açıcı, Şehir ve Çevre İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Alaattin Çakır, Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Divan Üyesi Ünsal Karabulut, Sağlıktan Sorumlu Divan Üyesi Hüseyin Uysal."
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