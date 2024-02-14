Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika BBP 33 ildeki ilçe adaylarını açıkladı! BBP İstanbul adayı kim oldu? - Güncel haberler

        BBP, 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

        Büyük Birlik Partisi (BBP), 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Seçim beyannamesi ve belediye başkan adaylarının tanıtımı için tören düzenlendi. BBP lideri Destici, seçim beyannamelerinde "önce insan, katılımcı yönetim, şeffaf ve hesap verebilirlik, ekonomik kalkınma, temiz belediyecilik, adil, eşitlikçi, yerel yönetim çalışmaları"na yönelik başlıkların yer aldığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP 33 ildeki ilçe adaylarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Büyük Birlik Partisi (BBP), 33 ilde ilçe belediye başkan adaylarını belirledi.

        AA'da yer alan habere göre BBP'nin yerel seçim beyannamesi ve belediye başkan adayları tanıtım töreni, bir otelde düzenlendi.

        Genel Başkan Mustafa Destici törende yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Temiz, şeffaf ve ilkeli belediyecilik kriterleri ile yerelden, ulusala kalkınma modelini hayata geçirerek, günümüz dünyasının taleplerini, geleceğin şehirleri vizyonu ile karşılayacağız." dedi.

        REKLAM

        Partisinin seçim beyannamesini açıklayan Destici, beyannamede "önce insan, katılımcı yönetim, şeffaf ve hesap verebilirlik, ekonomik kalkınma, temiz belediyecilik, adil, eşitlikçi, yerel yönetim çalışmaları"na yönelik başlıkların yer aldığını söyledi.

        Büyük Birlik Partisi belediyeleri olarak, mazlumun ve mağdurun yanında olunacağına dikkati çeken Destici, kadın dostu şehirler, gençlik politikaları, sahipsiz hayvanlar ile düzensiz göçmen ve mülteciler konularında çalışmalar yapacaklarını, psikolojik destek ve çamaşırhane hizmetleri vereceklerini kaydetti.

        Bugün bir kısım belediye başkan adaylarının açıklanacağını belirten Destici, 20 Şubat'a kadar diğer adayların yerlerinde açıklanacağını bildirdi. Destici, hafta sonu da İstanbul'un belediye başkan adaylarının açıklanacağını kaydetti. Toplantıda, partinin 33 ilde ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Habertürk Anasayfa