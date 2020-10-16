BBDSO Hikmet Şimşek'i anma konseri düzenledi - BURSA

AA

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Şimşek'in anısına düzenlenen konseri, Naci Özgüç yönetti.Konserde keman sanatçısı Özcan Ulucan, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "3 Numaralı Keman Konçertosu" ve Ludwig Van Beethoven'ın "Sol Majör Romans" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.