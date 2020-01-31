BBC News tasarruf için 450 kişinin işine son verecek

31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin haber servisi BBC News, 2022'ye kadar 80 milyon sterlin tasarruf hedefine ulaşabilmek için 450 kişiyi işten çıkaracak.
Radyo ve televizyonda bazı programlar yayından kaldırılacak, bazılarında da kesintiler yapılacak.
Yayından kaldırılacak programlar arasında, toplumsal konulara değinen sabah kuşağı programı Victoria Derbyshire, kesintiye gidilecek programlar arasında da günün öne çıkan haber konularını derinlemesine ele alan araştırmacı gazetecilik programı Newsnight bulunuyor.
BBC News için çalışanların toplam sayısı 6 bini buluyor. Bunlardan 1.700'ü İngiltere dışında. Kesintiler sonrası yıllık bütçesi ise 480 milyon sterlin olacak.
BBC News yöneticisi Fran Unsworth haber servisinin, bütçesinin önemli bir kısmını geleneksel yayıncılığa ayırdığını, artık dijitale odaklanmanın daha önemli olduğunu söyledi.
BBC 2016 yılında 800 milyon sterlin tasarruf hedefini duyurmuştu. Bu tasarrufun 80 milyonunun BBC News'den kesilmesi planlanmış ve bugüne kadar 40 milyonluk kesinti yapılmıştı.
BBC News, birden fazla biriminin aynı haber üzerinde çalışmasının önüne geçmek için yeni bir model uygulayacak.
Yayınlanacak haberler önceden planlanarak, bir haber üzerine bir ekibin çalışması ve ortaya çıkan haberin birden fazla programda ve kanalda kullanılması sağlanacak.
Fakat bu BBC genelindeki haber çeşitliliğini azaltacak.
Kesintilerle ilgili bir açıklama yapan Ulusal Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Michelle Stanistreet, "Bu kesintiler BBC için varoluşsal bir tehdit ve BBC'nin hükümetle gizli bir şekilde yaptığı, felaket sonuçlara yol açan lisans ücreti anlaşmasından kaynaklanıyor" dedi.
BBC 2016'da, yıllık 800 milyon sterlinlik tasarruf yapması gerektiğini açıklamıştı.
BBC, özellikle yoksul sosyo-ekonomik geçmişe sahip kesimler ve 35 yaş altı genç nüfusla bağ kurmakta zorlanan bir kurum olarak görülüyor.
BBC bütçesinin yüzde 75'ini oluşturan ve İngiltere'de yaşayan bireylerin ödediği TV lisans vergisi ise bugüne kadar görülmemiş siyasal ve yapısal baskı altında.
Bugün açıklanan kesintilerin arkasında bu üç etken yatıyor.
Bunlardan ilki acı reçeteyi kaçınılmaz kıldı, ikincisi kesintilerin nasıl yapılacağını belirledi ve üçüncüsü de BBC'nin bu kararı alırken yalnızca izleyicilerini değil aynı zamanda Başbakanlık Konutu'nda oturanları da hesaba kattığını gösteriyor.
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