BBC Genel Müdürü Tony Hall: Dünya 1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
BBC Genel Müdürü Tony Hall, Londra'daki Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın "1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya oduğunu" söyledi.
Tony Hall, "Hakikate saldırı, demokrasiye saldırıdır" dedi.
Hall, sahte haberlerin yayılmasını, 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte Nazilerin başvurduğu propaganda yöntemlerine benzetti, "Haberde doğruluğa inanan herkes durumu tersine çevirmek için birlikte çalışmalı" diye konuştu.
Tony Hall BBC olarak, sahte haberlerle ve dünya çapında medya üzerindeki baskılarla mücadele etmek için rol oynamaları gerektiğini de söyledi.
"Dünya çapında basın özgürlüğünü teşvik etmek için daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullanan Hall, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İyi gazeteciliğin özündeki prensipleri hiç olmadığı kadar fazla hayata geçirmeliyiz.
Dezenformasyon ve taraflı habercilik denizinde; bağımsızlık, tarafsızlık ve korku ya da kayırmacılık olmadan habercilik yapılabilmesi için harekete geçmeliyiz.
Konferansa katılanlar arasında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı da temsil eden insan hakları avukatı Amal Clooney de vardı.
Amal Clooney konuşmasında, "Şu anki medya krizi hem hakikatin susturulmasını hem de hiç görmediğimiz seviyede dezenformasyonun artmasını içeriyor" dedi.
Clooney, "Bu krize dünyanın vereceği yanıtın, neslimizi ve demokrasinin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
İngiltere, dün başlayan konferansa Rusya'ya ait yayın kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle alınmayacağını duyurmuştu.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, davetliler arasında Rus gazetecilerin de bulunduğunu ancak bu iki kuruma "dezenformasyon yaymaktaki etkin rolleri" nedeniyle akreditasyon verilmediğini söylemişti.
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