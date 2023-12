1. THE LAST OF US

Kıyamet sonrası dramayı konu alan The Last of Us dizisinde Joel karakterini Pedro Pascal canlandırıyor. Yas tutan bir baba ve babanın, güvenliği için isteksizce götürmeyi kabul ettiği yetim kız çocuğu Ellie (Bella Ramsey) arasındaki ilişkiye dayanan dizi, aynı zamanda gergin hayatta kalma hikayesine derin duygular katıyor.

Seyahatleri boyunca değişen manzara ve karşılaştıkları karakterler hikayeye çeşitlik ve kapsam katıyor. Pascal dizideki rolü ile Emmy adaylığına layık görüldü.