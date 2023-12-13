BBC eleştirmenlerine göre 2023'ün en iyi 18 dizisi açıklandı
Geçtiğimiz günlerde BBC eleştirmenleri 2023 yılının en iyi 18 dizisini seçti. TV dizileri arasında "The Last of Us", "Succession" ve "The Bear" gibi yapımlar yer aldı
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1. THE LAST OF US
Kıyamet sonrası dramayı konu alan The Last of Us dizisinde Joel karakterini Pedro Pascal canlandırıyor. Yas tutan bir baba ve babanın, güvenliği için isteksizce götürmeyi kabul ettiği yetim kız çocuğu Ellie (Bella Ramsey) arasındaki ilişkiye dayanan dizi, aynı zamanda gergin hayatta kalma hikayesine derin duygular katıyor.
Seyahatleri boyunca değişen manzara ve karşılaştıkları karakterler hikayeye çeşitlik ve kapsam katıyor. Pascal dizideki rolü ile Emmy adaylığına layık görüldü.
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2. POKER FACE
Charlie, birinin yalan söylediğini anlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Charlie, Plymouth Barracuda'sında çıktığı yolda, çözmesi gereken her durakta yeni karakterler ve garip suçlarla karşılaşır.
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3. SHRINKING
Jimmy sevimli ama zaman zaman işe yaramaz bir terapisttir. Karısının ölümünden bir yıl sonra, hastalarına nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeye karar verir. Jimmy kendisini, aldığı eğitimi ve etiği göz ardı ederek, kendisinin de dahil olmak üzere insanların hayatlarında büyük değişiklikler yaparken bulur.
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4. SUCCESSION
27 Emmy adaylığı toplayan Succession, tüm zamanların en iyi dizilerinden birisi olarak görülüyor. Succession küresel bir medya ve eğlence holdingi olan Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesinin, aile reisi Logan Roy'un (Brian Cox) sağlığının tehlikede olduğu bir ortamda şirketin kontrolü için mücadele etmesini konu alıyor.
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5. BEEF
"Yol verme kavgasında" tanışan Amy ve Danny'nin bir otoparkta yaşadığı hararetli tartışmayla karanlık komediye dönen dizide, iki karakterin hayatları birbirinin içine girerek kontrolden çıkmaya başlar.
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6. DEAD RINGERS
Amazon'un bugüne kadar ürettiği en iyi ve en cesur drama dizileri arasında yer alan, karanlık bir psikolojik gerilim dizisi olan Dead Ringers'da, Mantle kardeşler tüm hayatlarını birlikte geçirmiş, aynı mesleği birlikte yürütmeyi tercih etmiş çift yumurta ikizleridir. Birisi kadınlara karşı oldukça çekingen ve utangaç, diğeri ise yakın ve özenlidir. Bu nedenle tek bir kişiymiş gibi davranarak yaşamaya başlarlar.
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7. THE DIPLOMAT
Kate Wyler (Keri Russell) kariyerli bir diplomattır. Uluslararası bir krizin ortasında uygunda olmayan yüksk profilli bir işe girer. Bu süreç evliliği ve siyasi geleceği üzerinde tektonik etkiler yaratır.
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8. HAPPY VALLEY
Joe Posnanski'nin Paterno biyografisinden uyarlanan film, Paterno'nun sevilen ve başarılı bir koç iken 2011'de yaşanan çocuk taciz skandalının ardından değişen hayatını gözler önüne seriyor.
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9. SİLO
Gelecekte geçen dizi, dış dünyanın yaşanmaz hale gelmesiyle birlikte insanlığın yaşamak için büyük bir yeraltı silosuna çekildiğini anlatıyor.
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10. THE BEAR
Ağabeyinin ölümünün ardından restoranını devralan yetenekli şef Cameron Berzatto ve başta anlaşamayan restoran ekibi, işleri yoluna koymak için elinden geleni yapar.
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11. DARK WINDS
Dark Winds, bir çifte cinayet davasında ipuçlarını ararken kendi manevi inançlarına meydan okumak zorunda kalan iki Navajo polis memuru Leephorn ve Chee'nin hikayesini konu alıyor.
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12. TEH OTHER BLACK GIRL
Yazı işleri asistanı olan Nella, şirketteki tek siyahi kız olmaktan sıkılır. Yeni işe giren bir başka siyahi Hazel, Neila'yı oldukça heyecanlandırır. Ancak şirkette Hazel'ın yıldızı parlamaya başladığında, Neila çılgına dönecek ve şirkette bir takım dolaplar döndüğünü fark eder.
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13. THE CURSE
Yeni evli çiftin başına sözde hayatlarını mahveden bir lanet gelir. Bir realite şovuna katıldıkları için günlük hayatları 7/24 filme alınır ve çiftin ilişkisi gün geçtikçe bozulur.
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14. SLOW HORSES
Kariyerlerini sonlandıran hataları nedeniyle MI5'in çöplük departmanında görev yapan, zeki ama huysuz Jackson Lamo liderliğindeki bir İngiliz istihbarat ajanları ekibine odaklanıyor.
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15. TOP BOY
Londra'nın doğu yakasında geçen, gerçekçi bir çete hikayesini olan dizi 2012 Bafta Ödüllerinde En İyi Mini Dizi adayı oldu. Uyuşturucu satıcılığı yapan bir grup insanın hayatına odaklanırken, sokak çetelerini de es geçmiyor.
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16. DREAMING WHILST BLACK
Kendisinin ve arkadaşlarının sinema, televizyona başlama mücadelelerini konu alan dizi, komik ve etkileyici bir öyküyü konu alıyor.
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17. COLIN FROM ACCOUNTS
Romantik komedi türündeki dizide gerçekten çift olan Harriet Dyer ve Patrick Brammall'ın başına gelen olaylar konu alınıyor.
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18. FELLOW TRAVELERS
Matt Bomer ve Jonathan Bailey tarafından canlandırılan ve 1950'lerin Washington DC'sinde siyasi yardımcı olarak tanışan iki adam arasındaki çalkantılı, kaçak ilişkinin dönemlere yayılan hikayesini anlatan bir dizi.
Kaynak: BBC
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