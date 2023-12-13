6. DEAD RINGERS

Amazon'un bugüne kadar ürettiği en iyi ve en cesur drama dizileri arasında yer alan, karanlık bir psikolojik gerilim dizisi olan Dead Ringers'da, Mantle kardeşler tüm hayatlarını birlikte geçirmiş, aynı mesleği birlikte yürütmeyi tercih etmiş çift yumurta ikizleridir. Birisi kadınlara karşı oldukça çekingen ve utangaç, diğeri ise yakın ve özenlidir. Bu nedenle tek bir kişiymiş gibi davranarak yaşamaya başlarlar.