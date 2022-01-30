BBC'deki grev sona erdi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BBC'deki grev ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "BBC grevi zaferle sonuçlandı. Yüzde 10 zam teklifiyle başlayan pazarlık 15 günlük grevimiz sonucu yıllık yüzde 32’ye çıktı. Ayrıca aile fertlerini de kapsayan özel sağlık sigortası ve günlük 60 TL yemek parası kazandık."