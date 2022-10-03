BBC araştırması: Yenilenebilir enerji üretimi için yaşlı ormanlar kesiliyor

BBC Panorama

Getty Images Drax, İngiltere'nin en büyük elektrik santralini işletiyor ve ülkenin yenilenebilir enerjisinin yüzde 12'sini üretiyor

BBC Panorama araştırması, İngiltere'de kamu vergilerinden milyarlarca dolarlık fon alan Drax adlı yenilenebilir enerji şirketinin Kanada'da çevre için en önemli ormanlarda kesim yaptığını tespit etti.

Drax, İngiltere'nin en büyük elektrik santralini işletiyor ve ülkenin yenilenebilir enerjisinin yüzde 12'sini üretiyor.

Yenilenebilir enerji üretim kaynağı olarak sınıflandırılan bu santralde milyarlarca ton ithal edilmiş odun paleti yakılıyor.

Şirket, yenilenebilir enerji ürettiği için hükümetten destek alıyor. Şimdiye kadar 6 milyar sterlin değerinde destek verildiği aktarılıyor.

BBC araştırması şirketin yaktığı odunların bir kısmının Kanada'nın en yaşlı ve çevre için en önemli ormanlarından aldığını gösterirken şirket sadece talaş ile atık odun parçaları kullandığını iddia ediyor.

Peki odun yakmak sürdürülebilir bir enerji üretim yöntemi mi? Drax süreci nasıl gelişti?

"Doğal ormanlarda ağaç kesip bunları elektrik için yakmak çılgınlık"

BBC, araştırması kapsamında bölgede çekilmiş uydu görsellerini ve kerestecilik faaliyetleri için verilen lisansları inceledi.

Panorama muhabiri Joe Crowley ise odunların Kanada'da yaşlı ormanlardan alındığını doğrulamak için Drax'in işlettiği değirmenden ayrılan bir kamyonu takip etti.

BBC'ye konuşan çevre uzmanı Michelle Conolly, şirketin binlerce yıllık ormanlık alanları tahrip ettiğini söyledi.

Conolly, "Doğal ormanlarda ağaç kesimi yapmak ve elde edilen odunları elektrik üretmek için yakmak gerçekten çılgınlık" dedi.

BBC Panorama ekibi bölgeyi incelemek için dronlar kullandı

BBC'nin bulguları Drax'in Kanada'da çevre için önemli olan bir ormandaki iki farklı bölgede kesim yapmak için özel izin aldığını gösteriyor.

Bu ormanlık bölgelerden bir tanesi nadir ve yaşlı olarak sınıflandırılıyor.

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde yetkililer bu tür yaşlı ormanlık alanların çevre için çok önemli olduğunu ve dokunulmaması gerektiğini vurguluyor.

Drax ise üretim politikasında bu tür alanlara hasar vermeyeceğini taahhüt ediyor.

Ancak BBC'nin incelediği uydu görüntüleri şirketin ormanın korunması gereken bölgelerinde kesim gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

BBC'ye konuşan şirket yetkilileri ise bu bölgelerdeki ağaçların zaten öldüğünü ve kesim yapmanın bölgede orman yangını riskini azaltacağını söylüyor.

Odun yakmak sürdürülebilir bir enerji üretim yöntemi mi?

Birçok çevre uzmanı odun yakmanın yenilenebilir enerji olarak tanımlanmasına kuşkuyla yaklaşıyor.

Odun yakmak aslında kömür yakmaya kıyasla daha çok sera gazı salımına yol açıyor.

Odun yakma yöntemiyle elde edilen enerji, kesilen ağaçların yerine yenisi dikildiği için yenilenebilir olarak sınıflandırılıyor.

Teorik olarak eski ağaçların yerine dikilen bu yeni ağaçlar, odun yakımının yol açtığı karbon emisyonlarını atmosferden çekebiliyor.

Ancak dikilen yeni ağaçların atmosferdeki karbonu çekmesi yıllar sürebiliyor.

Aynı zamanda kesilen odunların yenilenebilir kaynaklardan alınması gerekiyor.

Yaşlı ormanlar ise çok uzun yıllar boyunca atmosferdeki karbonu tuttukları için yenilenebilir kaynak olarak sınıflandırılmıyor.

BBC'ye konuşan Drax yetkilileri söz konusu ormanda kesim yapmadıklarını ve kerestecilik lisansını başka şirketlere yönlendirdiklerini aktardı.

Ancak Britanya Kolombiyası yetkilileri lisansın hâlâ Drax adına kayıtlı olduğunu söyledi.

Drax yetkilileri, BBC'nin belirlediği bölgelerde kesim yapılmadığını ve yalnızca ufak ve çürük odun parçalarının kullanıldığını ekledi.

Kanada ormancılık veri tabanı ise Drax tesislerine teslim edilen odunların yalnızca yüzde 11'inin düşük kaliteli olduğunu gösteriyor.

BBC BBC, Britanya Kolombiyası eyaletindeki ormanları ziyaret etti

BBC, araştırması kapsamında Drax'e ait bir kamyonun 190 kilometrelik yolculuğunu takip etti, kamyonun yeni kesilmiş ormanlık alanlardan odun alıp tesislere teslim ettiğini tespit etti.

Drax, bunların kerestecilik endüstrisinin kullanmadığı odun parçaları olduğunu aktardı.

Şirket aynı zamanda ormanların yollara yakın olduğu için birincil orman olarak sınıflandırılamayacağını belirtti.

Ancak Birleşmiş Milletler birincil orman tanımlamalarında yola yakınlık hakkında kısıtlayıcı bir madde bulunmuyor.