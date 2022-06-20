BBC anketi: İngiltere'de gençlerin üçte birinin haber kaynağı sosyal medya, en popüler platform TikTok
BBC'nin yaptığı ankete göre İngiltere'de gençlerin üçte biri haberleri sosyal medya platformları üzerinden takip ediyor. Gençler, en popüler sosyal medya platformlarının sırayla TikTok, YouTube ve Facebook olduğunu söylüyor. Gençlerin çoğu ise haberlerin doğruluğunu kontrol etmiyor.
BBC'nin yaptığı ankete göre İngiltere'de gençlerin üçte biri haberleri sosyal medya platformları üzerinden takip ediyor. Gençler, en popüler sosyal medya platformlarının sırayla TikTok, YouTube ve Facebook olduğunu söylüyor. Gençlerin çoğu ise haberlerin doğruluğunu kontrol etmiyor.
11-16 yaşları arasındaki yaklaşık 2 bin katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarına göre gençlerin neredeyse yüzde 47'si sosyal medyada gördükleri haberlere güvendiklerini söylüyor, yüzde 66'sı ise haberlerin doğru olup olmadığı konusunda ailelerine danıştıklarını belirtiyor.
Anketin sonuçlarına göre gençler, haber kaynağı olarak siyasetçilerden çok sosyal medya fenomenlerine güveniyor.
Sahte haber
BBC, geçtiğimiz günlerde gençlere sahte haber ve dezenformasyon ile mücadele etmek için destek sağlamayı hedefleyen, "Hikayenin öbür tarafı" adlı bir program başlattı. Bu program, gençleri internet üzerinden yayın yapan haber platformları arasında seçici olmayı ve hangi haberlere güvenebilecekleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.
Bu programın çıkış noktası olan ve yol haritasını çizmek için kullanılan anketin sonuçlarına göre her 10 gençten 9'u sahte haberin ne olduğunu anladıklarını söylüyor, ancak yarısından azı tükettikleri haberlerin doğruluğunu kontrol ediyor.
Daha önce sahte haber paylaşımı yaptıklarını belirten gençlerin yüzde 62'si ise sonradan pişman olduklarını söylüyor.
BBC Genel Müdürü Tim Davie, BBC'nin İngiltere'de 11-16 yaşlar arasındaki gençler için en güvenilir haber kaynağı olarak seçildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Gençlerin tarafsız ve doğru bilgiye erişimi hayati önem taşıyor. Yeni programımız gençlere eleştirel düşünce tekniklerini ve haber güvenilirliği konusunda cidd bir donanım sağlayacak."
BBC Eğitim Müdürü Helen Foulkes ise "Anketin sonuçları, gençlerin güvenilir bilgiye erişimde zorlandığını, geleneksel haber kaynaklarından uzaklaşırken nelere güvenip güvenemeyecekleri konusunda yeterli deneyime sahip olmadıklarına işaret ediyor" diye anlatıyor.
Sonuçları geçen hafta yayımlanan Reuters Enstitüsü'nün 2022 Dijital Haber Raporu da benzer bulgulara işaret ediyor.
Raporun sonuçlarına göre geleneksel haber kurumları, genç nesillere ulaşmakta zorlanıyor, 18-24 yaş arası gençler, genellikle sosyal medya platformları aracılığıyla haber tüketiyor ve yalnızca yüzde 23'ü haber uygulamalarını veya web sitelerini kullanıyor.
Reuters Enstitüsü'nün raporuna göre toplumda haberlere olan güven tüm yaş gruplarında azalıyor. Araştırmaya katılan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 46 ülkeden 23'ünde bu yönde düşüş tespit edilirken yalnızca 7 ülkede yükseliş kaydediliyor.
Raporun Türkiye bölümündeki sonuçlara göre ülkede haber kurumlarına olan güvende, geçen seneye kıyasla yüzde 36'ya varan bir düşüş kaydediliyor. Haber kurumlarının siyasi olarak kutuplaştığını ve taraflı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 38.
Diğer taraftan ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle haberleri takip etmeyenlerin sayısı da artıyor. 93 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre her 10 kişiden dördü "bazen" ya da "çoğunlukla" haberleri takip etmekten kaçınıyor.
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BBC anketi: İngiltere'de gençlerin üçte birinin haber kaynağı sosyal medya, en popüler platform TikTok/bbc-anketi-ingiltere-de-genclerin-ucte-birinin-haber-kaynagi-sosyal-medya-en-populer-platform-tiktok-3471174
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