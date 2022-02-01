Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yücel İldiz oldu. Kulüp tesislerinde, Başkan Ömer Düzgün’ün katıldığı imza töreniyle deneyimli Teknik Direktör Yücel İldiz sözleşme imzaladı. Yarım sezonluk imzalanan sözleşmenin ardından İldiz antrenmana katılarak takımın başındaki yerini alacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."