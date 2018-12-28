28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
2017-2018 sezonu Spor Toto 1. Ligi Play-Off Final müsabakasında Gazişehir Gaziantepspor’u eleyerek 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis sezonunda mücadele etmeye hak kazanan B.B. Erzurumspor takımı, sezonun ilk yarısını 23 Aralık 2018 günü oynanan B.B. Erzurumspor-Kayserispor müsabakasıyla tamamlandı.
B.B. Erzurumspor 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk yarısında 2’si Türkiye Kupası olmak üzere, toplamda 11 müsabakaya ev sahipliği yaptı.
Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan bu müsabakaları 101 bin 280 ev sahibi ve 2 bin 572 misafir seyirci olmak üzere toplamda 103 bin 852 seyirci izledi.
Oynanan müsabakalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında;
B.B. Erzurumspor taraftarlarından; 12 şahıs (Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi),4 şahıs (Hakaret içeren Tezahürat),10 şahıs (Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar verilmesi),1 şahıs (Seyirden Yasaklanma-Alkollü Giriş)
Misafir takım taraftarlarından; 10 şahıs (Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi),3 şahıs (Hakaret içeren Tezahürat) 1 şahıs (Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar verilmesi) olmak üzere toplamda 41 şahsa işlem yapıldı.
Aynı zamanda adli yönden işlem yapılan kişiler hakkında idari yönden spor müsabakalarından men cezası verildi. Bu kişiler takımlarının müsabakalarının olduğu gün maçın oynandığı saatlerde, en yakın Polis Merkezi Amirliklerine giderek imza atmakla mükellef oldular. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Polnet-4 sisteminden listeleri hazırlanarak Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyuruları yapıldı.
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