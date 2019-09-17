TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübün yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığının duyurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına varılan Özköylü ile nihai anlaşmanın sağlanamadığı belirtilerek, "Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erzurumspor camiamız ve futbol kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.