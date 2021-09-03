Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.

Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.