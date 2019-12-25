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TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen Alman futbolcu Lennart Thy önceki yönetim tarafından kendisine ödenmeyen 80 bin Euro alacağı için mavi-beyazlı ekibi FIFA’ya şikayet etmişti. BB Erzurumspor’a açılan 1 milyon 140 bin Euroluk dava sonucu belli oldu. Buna göre Dadaşlar açılan davayı kazanan Lennart Thy’ye 800 bin Euro ödeyecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Önceki yönetimin 80 bin Euro ödemediği için açılan bir dava vardı. Tam 1 milyon 140 bin Euroluk bir dava. Hukuki mücadelemizi verdik ancak, 800 bin Euroluk alacak davasını kaybettik. Kulüp 800 bin Euro ödeyecek. Konuyla ilgili girişimlerimiz sürüyor. 400 bin Euro teklif ettik. Bununda bir kısmını nakit bir kısmını taksitle ödeyelim ve bu davayı kapatalım dedik. Süreç devam ediyor. Bir anda Süper Lige çıkmışsın, ciddi ekonomik güce sahip olmuşsun, nerede çöp futbolcu varsa, yanlış transfer politikalarıyla takıma almışsın, bunun bedelini de bir alt lige düşmüş, geliri olmayan bizler ödemeye çalışıyoruz. Şimdi Lennart Thy'ye 80 bir Euro ödenmediğinde takımın 3 milyon TL bir galibiyette geliri vardı. Şimdi burada 60 milyon Liralık bir takım var elimde, gelir 10 milyon Lira. Şunu söylemek istiyorum, futbol yönetmeliğinde ciddi değişiklikler yapılması lazım. Bir kulüp başkanı sorumluluk hissetmeli, bir sözleşmeye imza atarken kılı kırk yarmalı. Menajerler bizi kandırdı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir yönetici menajerden akıllı değilse kulübün önünden geçmesin, menajer dediğiniz kimdir? Ben böyle bir şey kabul etmem. Bir yönetici menajerden gol yiyecekse, bu işe talip olmasın. Sen şimdi hiç hayatında görmedin, iki tane telefon görüntüsüyle, araştırmadan, geçmişteki kulübünden kaç TL almış araştırmıyorsan, 50 bin Euroya oynayan adamı 500 bin Euroya transfer ediyorsan bunda bir şey vardır" diye konuştu.
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