Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz sezonda kalesini koruyan 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski’yle yeniden anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşma yapıldığını duyurdu.

Polonyalı kaleci Jakub Szumskı 1 sezon daha Dadaşların kalesini koruyacak.