BB Erzurumspor İstanbulspor maçı için artık heyecan dorukta. TFF 1. Lig'i 5. sırada tamamlayan BB Erzurumspor ve 4. sırada bitiren İstanbulspor, rövanş maçı öncesi avantajı ele geçirmek istiyor. İşte merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

BB ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor İstanbulspor maçı bugün saat 18:30'da başlayacak ve TRTSpor, beIN Sports1 ve beIN Max 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Kardeş, Celik, Schwechlen, Cagiran, Omolo, Bassan, Obertan, Rashani and Gomes

İstanbulspor: Muhammed, Ali, Wellington, Etoga, Ethemi, Levent, Melih, Onur, Uygar Mert, Abazaj, İbrahim