BB Erzurumspor'da transfer

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasan Batuhan Artarslan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a hoş geldin Hasan Batuhan Artarslan." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Hasan Batuhan Artarslan, geçen sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giymişti