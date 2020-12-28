BB Erzurumspor'da Sissoko şoku

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz İbrahim Sissoko kulübümüzle olan sözleşmesini 28.12.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. Kulübümüz tarafından ilgili fesihin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır."

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