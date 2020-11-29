DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar bugün Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Ligde 9 maça çıkan BB Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.