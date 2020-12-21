Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi. DHA'nın haberine göre Erzurumspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.

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