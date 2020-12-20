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BB Erzurumspor, Çimşir’le ligde yine gol atamadı

Süper Lig’in 10. haftasında Hüseyin Çimşir’i takımın başına getiren BB Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol atamadı

20.12.2020 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
BB Erzurumspor, Çimşir’le ligde yine gol atamadı

Süper Lig’in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan ve alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yolları ayırıp, takımın başına Hüseyin Çimşir’i geçiren BB Erzurumspor’da kötü gidişat devam etti. Çimşir’in göreve geldiği ilk maçta Konyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, bir sonraki haftada yine deplasmanda boy gösterdi ve Hatayspor karşısında 3-0 kaybetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanında da 4-0 gibi farklı bir yenilgi aldı. Hüseyin Çimşir’in takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında puan alamayan BB Erzurumspor, bu mücadelelerde kalesinde 10 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Esenler Erokspor’u ağırlayan BB Erzurumspor, bu maçı ise 5-1 kazanmıştı.

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