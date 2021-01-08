BB Erzurumspor transfer çalışmalarına Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Brahım Darrı’yi renklerine bağlayarak başladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Brahim Darri Erzurumspor’umuza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Erzurum’a gelmesi bekleniyor.

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