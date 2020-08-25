Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.