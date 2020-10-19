Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da başkan olarak görev yapan Hüseyin Üneş'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."