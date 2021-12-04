Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 3-1'lik skorla galip ayrıldı
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Mehmet Şengül
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Mustafa Akbaş), Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan, Novikovas, Eren Tozlu (Dk. 75 Oltan Karakullukçu), Malle (Dk. 90 Süleyman Koç), Olanare (Dk. 64 Estrela)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 80 Berkay Görmez), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Muammer Sarıkaya (Dk. 85 Topalli), Eslem Öztürk (Dk. 80 Ferhat Yazgan), Ethemi, İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 10 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 36 Malle, Dk. 40 Eren Tozlu, Dk. 67 Hasek (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 61 Szumski (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada Olanare’nin sol taraftan kullandığı uzun mesafeli taç atışında arka direkte topla buluşan Novikovas’ın yarım volesi kalecide kaldı.
10. dakikada Szumski’nin uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Ethemi’nin bekletmeden sol çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Novikovas’ın sağ çaprazdan şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
36. dakikada sol taraftan Mücahit’in pasıyla ceza sahasına giren Malle’nin ceza sahasının sol çaprazından sert şutu filelere gitti 1-1
40. dakikada sol taraftan Olanare’nin uzun mesafeli taç atışında Mustafa Yumlu bekletmeden arka direkteki Eren’e havalandırdı. Eren düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1
66. dakikada Hasek’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Novikovas’ın yay üzerinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada sol taraftan rakibinden kaptığı topla ceza sahasına giren Mücahit müsait pozisyondaki Hasek’e çevirdi. Hasek düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1
78. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Ethemi’nin sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
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