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Zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son haftalarda çıkışa geçen Giresunspor'u ağırladı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi ekip, 48. dakikada golcü oyucusu Pote ile 1-0 öne geçti. 55. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Aykut Demir; Giresunspor'dan ise Del Valle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Pote, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 öne geçirdi. Beninli Pote, 74. dakikada kazanılan penaltıyı ise gole çeviremedi. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Doğu Anadolu temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise 19 puanda kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Yıldırım, Ali Can Alp
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Rashad Muhammed),Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Obertan),Emrah Başsan, Pote (Dk. 89 Osman Çelik)
Giresunspor: Fachini, Mehmet Taş (Dk. 71 Uğur Akdemir),Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho, Landel, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (Dk. 71 Limbombe),Del Valle, Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)
Goller: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)
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