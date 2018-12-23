Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Erzurumspor 16, Kayserispor ise 19 puana yükseldi.

GOLLER:

32' Kayserispor, Cristian Sapunaru ile mücadelede 1-0 öne geçti! Sol kanatta topla buluşan Tjaronn Chery ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top altıpas sağ çaprazında Cristian Sapunaru'nun önünde kaldı. Sapunaru yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

45+4' Erzurumspor, Taylan Antalyalı ile beraberliği yakaladı! Sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan ceza sahasına girdi ve ortasını uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Taylan Antalyalı kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

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