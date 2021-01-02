Süper Lig'in 16. haftasında oynanan mücadelede BB Erzurumspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi. Konuk ekip 69. dakikada Mirallas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında BB Erzurumspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Djilobodji'nin Ömer Şişmanoğlu'na yaptığı hareketin ardından, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'a başvurdu ve beyaz noktayı işaret etti. 90+6. dakikada Emrah Başsan penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Gaziantep FK 28 puana, BB Eruzumspor ise 13 puana yükseldi.

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