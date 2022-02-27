BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas

BB ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Mustafa Akbaş, Aykut Demir, Orhan Ovacıklı, Estrela, Mücahit Albayrak (Dk.77 Oltan Karakullukçu), Emircan Altıntaş (Dk.46 Aly Malle), Hasek (Dk.77 Shala), Eren Tozlu (Dk.8 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk.29 Süleyman Koç), Olanare.

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan- Erdem Özgenç, Abdullah Durak, Owusu (Dk.87 Cem Ekinci), İshak Çakmak (Dk.84 Alperen Babacan), Yasin Güreler, Zahid (Dk.79 Ariyibi), Geraldo (Dk.87 Ali Kaan), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Murat Uçar (Dk.84 Pinto)

SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Shala (BB. Erzurumspor), Owusu, Yasin Güreler, Pinto (MKEAnkaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Yasin Güreler

GOL: Dk.21 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de BB. Erzurumspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Üst sıraları ilgilendiren maçı konuk ekip 21'inci dakikada Yusuf Abdioğlu'nun attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Ankaragücü'nden Yasin Güreler, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatma dakikalarında sakatlık geçiren Pinto'nun da oyundan çıkmasıyla konuk ekip, 90 dakikayı 9 kişi tamamladı. Maça BB. Erzurumspor'un sahaya Türkçe ve İngilizce 'Savaşa Hayır' tişörtüyle çıktı.