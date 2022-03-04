Bazı üniversitelerde fakülte, enstitü ve yüksekokul kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dicle Üniversitesine bağlı Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı İslam Tetkikleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesine bağlı İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Pamukkale Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu.
KAPATILAN VE ADLARI DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKULLAR
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Abdullah Gül Üniversitesine bağlı Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Dicle Üniversitesine bağlı Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesine bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatıldı.
AA'nın haberine göre; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Amasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin adı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesinin adı Eğitim Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.
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