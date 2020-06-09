Bazı uluslararası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

AA

Buna göre, 10 Şubat'ta imzalanan "Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No'lu Değişiklik ve Notalar"ın yürürlük tarihi 25 Mart 2020 olarak tespit edildi.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan söz konusu anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle:

"Belgrad'da 10 Ekim 2017'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020, Ankara'da 7 Mayıs 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması 17 Mart 2020, Ankara'da 2 Şubat 2011'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşma 9 Mart 2020, Lusaka'da 28 Temmuz 2018'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması 3 Şubat 2020."