24 MART 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-Yaşam

Bazı tarımsal ürünlerin ithalatına kayıt şartı

Sarımsak, muz, çay, kırmızı biber ve kuru yemişin de aralarında bulunduğu bazı tarımsal ürünlerin ithalatından önce kayıt belgesi düzenlenecek.Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı

24.03.2020 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
tarımsal ürünlerin ithalatına kayıt şartı
AA

Düzenlemeyle, belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınarak, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ kapsamına, sarımsak, badem, ceviz, muz, yeşil çay, siyah çay, diğer çaylar, mate çayı, tatlı biberler, kırmızı biber, fıstık, keten tohumu, kolza tohumları, ayçiçeği tohumu, aspir, ayçiçeği tohumunun unu, ayçiçeği tohumu yağı ve yer fıstığı gibi ürünler alındı.

Buna göre, gerçekleştirecek ithalata ilişkin bilgiler önce Bakanlık tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine bildirilecek. Bu kapsamda kayıt belgesi düzenlenecek.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmadan kayıt belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulacak.

Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmeyecek.

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak. Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda Tarım İzleme Komitesi, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Göğsündeki taşlardan sonra yorumlarıyla gündem oldu
Göğsündeki taşlardan sonra yorumlarıyla gündem oldu
Buse Terim'den duygusal mesaj!
Buse Terim'den duygusal mesaj! "Nefesim daralıyor..."
İtalya'nın ilk koronavirüs hastasından haber geldi
İtalya'nın ilk koronavirüs hastasından haber geldi
Karantina evi fazla lüks! Şaşırtan karar
Karantina evi fazla lüks! Şaşırtan karar
Moda devi maske ve tulum üretecek
Moda devi maske ve tulum üretecek
Koçtaş mağazalarını kapattı
Koçtaş mağazalarını kapattı
Uzaktan eğitime başlandı... Sosyal medya çalkalandı!
Uzaktan eğitime başlandı... Sosyal medya çalkalandı!
Mağazacılık faaliyetlerine ara verdiler
Mağazacılık faaliyetlerine ara verdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X