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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği ve yer fıstığı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Vergi oranları nispi ve maktu (ton başına ek mali yükümlülük) olarak ikiye bölünürken toplamda alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin bir uygulamaya gidilmesi amaçlandı.

Düzenlemeyle dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek tarım sektöründe adil ve rekabetçi bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticinin korunması, piyasada haksız rekabet ortamının oluşmasının engellenmesi ve devletin vergi kaybının önlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla da İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın ikili ticaret anlaşması imzalanan ülkelerle uyumlaştırılması amaçlandı.

Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Avrupa Birliği menşeli bazı ürünlerde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Bakanlığın Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerinden biri oldu. Tebliğle, Gürcistan menşeli bazı ürünlerde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Konuya ilişkin tüm Cumhurbaşkanı kararları ile tebliğler 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

YERLİ ÜRETİMİ OLMAYAN BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Diğer yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile de bazı özel tanımlı sanayi ürünlerinin gümrük vergisi oranları düzenlendi.

Kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak düşürüldü. Kararla sanayicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Karar, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.