AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı su ürünlerini ithal etmek isteyenler, konuya ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezlere kaydettirecek. Bu kapsamda ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir kayıt belgesi düzenlenecek.

Kayıt belgesinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

SARIMSAK VE AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI ÜRÜNLERİ DE KAYIT KAPSAMINDA

Öte yandan, Bakanlığın, diğer canlı bitkiler, buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler, sarımsaklar, bazı kahve ve çaylar, bazı yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler ile ayçiçeği tohumu yağının ithalatını düzenlediği ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu ürünlerde de kayıt ve gözetim işlemi uygulanacak.