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        Haberler Altın Bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak - Altın Haberleri

        Bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelere ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 01:26
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        Bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

        Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

        DHA'nın haberine göre; Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar, yayım tarihini takip eden 3'üncü gün yürürlüğe girecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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