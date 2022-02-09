Bazı illerde eğitime kar engeli

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Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı illerde eğitime ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİLECİK

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın sabah kadar devam etmesinin beklendiği kentte Dinar ve Dazkırı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada ilçelerdeki taşımaları eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

UŞAK

Uşak’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık resmi sosyal medya hesaplarından okulların tatil edildiğini açıkladı.

Vali Kocabıyık, "(Dün) Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın (bugün) sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarını karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde bugün görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA

Konya’nın Akşehir ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 09.02 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitimin devam edeceği ifade edildi.