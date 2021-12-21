Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

AA

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

HAKKARİ

Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

BİTLİS

Bitlis'in Mutki ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçemizde yoğun kar yağışı ve elektriklerin kesilmesi sebebiyle 21 Aralık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."