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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının (1) sayılı ekininde yer alan 10. fasıldaki tablonun dip notunda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, imalatta kullanılmak kaydıyla, sayılan ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 30 Nisan 2021'e kadar sıfırlandı. Bu kapsamda gümrük vergisi daha önce %20 olarak uygulanıyordu.