Bazı harcamalarda taksit sayısı artırıldı

AA

Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.