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Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum sağlandı

Bazı gıda katkı maddelerinin ürün özelliklerinde, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişiklikler doğrultusunda düzenlemeye gidilirken yeni bazı katkı maddelerinin de ürün özellikleri belirlendi

Giriş: 14.04.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Bazı gıda katkı maddelerinde AB mevzuatına uyum sağlandı
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB mevzuatında yapılan değişiklikleri ulusal mevzuata yansıtmak amacıyla bazı gıda katkı maddelerinin ürün özeliklerinde değişiklik yapıldı, yeni bazı katkı maddelerinin de ürün özellikleri belirlendi.

Söz konusu gıda katkı maddelerinin listesi yönetmelik değişikliğiyle yayımlandı.

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