Bazı fertlerinde Kovid-19 görülen Iraklı aile Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirildi

AA

Alınan bilgiye göre, tatil için gittikleri Irak'ın kuzeyinden Diyarbakır'a gelen ve hava yolu ile yaşadıkları Almanya'ya gitmek için hazırlık yapan aile fertlerine Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testte anne ve babanın sonucu pozitif, 3 çocuklarınınki ise negatif çıktı.

Bunun üzerine aile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'na yerleştirildi.