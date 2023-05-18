Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile iki yükseköğretim kurumuna bağlı fakülte kurulurken, bir fakültenin ise adı değiştirildi

Giriş: 18.05.2023 - 02:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları Resmi Gazete'de
Bazı fakültelere ilişkin kuruluş ve isim değişikliği kararları
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakültelerin kurulması ve bir fakültenin de adının değiştirilmesi ile Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Ordu Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Selçuk Üniversitesinde Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması ilan edildi.

AA'nın haberine göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesinin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Anadolu Uluslararası Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi de 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi gereğince kararlaştırıldı.

ADIYAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATAMA

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Adıyaman İl Müftülüğüne Mevlüt Haliloğlu getirildi.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Babasını bıçakla öldürdü
Babasını bıçakla öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.