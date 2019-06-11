İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü.

Habere göre, bazı dükkanlarda kaçak şempanze eti satılırken, bilim insanları gümrüklerde etlere DNA testi yapılması çağrısında bulundu.

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden primat uzmanı Dr. Ben Garrod, birkaç hafta önce bir havalimanında Batı Afrika'dan ABD'ye giden bir uçakta çok miktarda şempanze eti ele geçirildiğini söyleyerek, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde şempanze eti kaçakçılığının yaygın olduğuna dikkat çekerek bu hayvanların sağlıksız koşullarda kesilmesi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir salgının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere'nin batısında 2011'de bir baskında şempanze eti ele geçirilmişti.

2010'da da kaçak etlerle ilgili ilk araştırmada sadece Paris Charles de Gaulle havalimanından 270 ton şempanze eti geçtiği belirlenmişti.