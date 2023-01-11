Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Atilla Berber atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak, Gelir İdaresi Başkan yardımcılıklarına Abdullah Karaboyacı, Faruk Gözübüyük ve Mustafa Kılınç, Toprak Mahsulleri Ofisi yönetim kurulu üyeliğine de Nebi Çelik'in atamaları yapıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Birol Çınar ise görevden alındı.