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GSM şirketlerinin ülke genelinde kurduğu imara aykırı baz istasyonlarına getirilecek af rafa kaldırıldı. Baz istasyonu cezalarına af getiren madde TBMM Genel Kurulu'nda kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda değişiklik yapan teklifin görüşmeleri sırasında metinden çıkartıldı. Önergenin gerekçesinde daha sonra daha ayrıntılı düzenleme yapılacağı belirtildi.

35 BİN CEZA KESİLİYOR

İmara aykırı inşa edilen baz istasyonları için belediyeler şirketlere 35 bin lira ceza kesiyor.

Rafa kaldırılan teklife göre, GSM şirketlerinin kuracağı 15 metreden yüksek kule ve direkler, herhangi bir bedel alınmadan imar planına işlenecek, bugüne kadar yapılmış ancak imar planına işlenmemiş yatırımlara da imar izni verilecekti. Verilen para cezaları tahsil edilmeyecekti.